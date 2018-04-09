Агентство по страхованию вкладов с 10 апреля начинает расчеты с вкладчиками столичного Лайтбанка, у которого 29 марта текущего года была отозвана банковская лицензия. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно полученному агентством реестру обязательств Лайтбанка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 317,6 млн рублей могут обратиться порядка 1,1 тыс. вкладчиков, в том числе 15 клиентов, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, с требованиями примерно на 2 млн рублей. Компенсации будут выплачиваться в двух субъектах РФ, в том числе в Москве объем выплат оценивается в 284 млн рублей (за ними могут обратиться порядка 840 вкладчиков).

В период до 10 апреля 2019 года прием заявлений на выплату страховки и иных необходимых документов, а также сами выплаты осуществляются через Россельхозбанк. Список доступных для этих целей подразделений банка-агента опубликован на сайте АСВ.

Кроме того, агентство напоминает о продолжении расчетов с вкладчиками Банка ВВБ (Севастополь) через Сбербанк и крымский РНКБ. Страховой случай в ВВБ наступил в связи с введением Центробанком 12 декабря 2017 года трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов финучреждения, который был продлен в марте 2018-го, а в понедельник, 9 апреля, у банка была отозвана лицензия.

АСВ после наступления страхового случая сообщало , что за компенсациями на сумму около 11,2 млрд рублей могут обратиться порядка 19 тыс. вкладчиков Банка ВВБ. Выплата страхового возмещения осуществляется с 22 декабря 2017 года в 20 субъектах РФ. Позднее уточнялось , что по состоянию на 12 февраля 2018-го выплаты примерно на 10,6 млрд рублей, или 93,6% суммы ответственности АСВ, получили 17 тыс. человек.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов ( вкладов ) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового случая.

