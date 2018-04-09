Компания Apple представила технологию Payment Request API для платежной системы Apple Pay. В нее входит расширение Interledger от Ripple, она будет использоваться в браузерах Safari 11.1 на macOS и Safari на iOS 11.1.

Протокол от разработчика криптовалюты XRP, сделает возможным переводы средств между пользователями при наличии соответствующего адреса, двухфакторной аутентификации и электронных подписей, сообщает РБК . Таким образом, Interledger позволит оплачивать товары и услуги при помощи различных криптовалют.