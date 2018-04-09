Банк России установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,83 рубля, что выше предыдущего дня на 25,36 копеек. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 70,70 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс европейской валюты повысился на 11,43 копеек.

«В понедельник, 9 апреля, на торгах в Азии цена на нефть восстановилась на 0,42%, до 67,31 доллара за баррель. На этом фоне пара доллар/рубль на открытии может снизиться до 58 руб. Общая же картина остается негативной для рубля. Я продолжаю по курсу доллара рассматривать движение в район 58,85-58,90 рубля, а по курсу курсу евро – до 72 рублей», - прогнозирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

По словам Богдана Зварича, старшего аналитика ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи в начале дня ожидается восстановление рубля по отношению к основным мировым валютам, после существенного ослабления в пятницу. Утренний рост цен на нефть и начало подготовки экспортеров к налоговому периоду поддержат российскую валюту, в результате чего доллар уже в начале торгов может отступить ниже 58,1 рубля.

«Плюс к этому игроки могут вспомнить о высокой рублевой стоимости нефти, которая сейчас составляет порядка 3900 рублей за баррель Brent, что станет дополнительным фактором к укреплению рубля. Однако для углубления коррекции в американской валюте сил у «медведей» пока может не хватить, что будет обусловлено отсутствием дальнейшего роста на рынке энергоносителей. Отметим также и техническую картину, которая в текущий момент говорит в пользу продолжения роста пары USD/RUB и возможности достижения ею ближайшего сопротивления, расположенного на уровне 59 рублей», - поясняет эксперт.

Российская валюта, скорее всего, не удержится выше сопротивления 58 руб за доллар. В пятницу рубль обвалился на 0,7% не только из-за «красного» внешнего фона, но и введенных в отношении России очередных американских санкций. Но время стратегической покупки доллара против рубля еще не пришло, предупреждает аналитик Алор брокер Алексей Антонов.

Цена на нефть по марке Brent с утра корректируется вверх и растет примерно на 0,43% - до 67,4 доллара за баррель, что также позитивно для рубля. На этом фоне пара USD/RUB проторгуется диапазоне 57,7-58,67 рублями. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 70,76-72 рубля, прогнозирует Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.