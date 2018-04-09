С 9 апреля по 22 апреля 2018 года в рамках Недели финансовой грамотности для детей и молодежи Минфина РФ Альфа-Банк проведет серию бесплатных семинаров для детей и взрослых более чем в 50 городах по всей стране.
Эксперты Альфа-Банка посетят учебные заведения и на простом языке расскажут ребятам о базовых понятиях и терминах в сфере финансов, об эффективном накоплении и расходовании средств, основных инструментах управления финансами.
Кроме того, в отделениях Альфа-Банка пройдут семинары для взрослых, из которых родители узнают:
- Как воспитывать правильное отношение к финансам у детей разных возрастов
- Как поведение родителей влияет на отношение ребенка к деньгам
- Как и за что давать ребенку деньги, чтобы он научился ими распоряжаться
- Как объяснять детям необходимость копить, планировать будущее и управлять своими желаниями
«На протяжении уже нескольких лет мы проводим бесплатные семинары по финансовой грамотности и являемся генеральным партнером большой всероссийской акции под эгидой Минфина. И всякий раз мы видим живой интерес и отклик как взрослых, так и детей. Для нас это не разовая акция, а ежедневная работа. Мы уверены, что занимаемся одной из самых важных в современном обществе тем: ведь от умения правильно распоряжаться деньгами зависит качество жизни человека. На наших семинарах мы даем базовые знания и на живых примерах рассказываем, как эффективнее распределить бюджет, избежать ошибок и достичь важных финансовых целей. Наши эксперты говорят на простом и понятном языке и всегда отвечают на вопросы слушателей»», - говорит Наталия Логинова, руководитель направления по развитию клиентских семинаров Альфа-Банка.
Бесплатные семинары для взрослых пройдут в Москве 13 и 18 апреля в отделениях банка по следующим адресам:
- ул. Земляной вал, д. 14-16/11, стр. 1, 13 апреля, 19.00.
- ул. Большая Тульская, д. 2, 18 апреля 19.00.
Получить подробную информацию о месте и времени проведения семинаров и записаться на участие можно на сайте Альфа-Банка, выбрав в меню конкретный город.
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