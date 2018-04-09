Эксперты Альфа-Банка посетят учебные заведения и на простом языке расскажут ребятам о базовых понятиях и терминах в сфере финансов, об эффективном накоплении и расходовании средств, основных инструментах управления финансами.

Кроме того, в отделениях Альфа-Банка пройдут семинары для взрослых, из которых родители узнают:

Как воспитывать правильное отношение к финансам у детей разных возрастов

Как поведение родителей влияет на отношение ребенка к деньгам

Как и за что давать ребенку деньги, чтобы он научился ими распоряжаться

Как объяснять детям необходимость копить, планировать будущее и управлять своими желаниями