АКРА подтвердило кредитный рейтинг РНКБ на уровне «А(RU)» со «стабильным» прогнозом.

По мнению агентства, рейтинг обусловлен устойчивым, но концентрированным бизнес-профилем, сильной позицией по достаточности капитала, слабым риск-профилем и адекватной оценкой ликвидности и фондирования.

Кроме того, факторами определения рейтинга являются умеренная степень системной значимости банка для экономики РФ и очень сильное влияние государства на его кредитоспособность согласно методологии АКРА.



«РНКБ является доминирующим игроком на стратегически важном для Российской Федерации рынке — Крымском полуострове. Банкротство банка может привести к существенному ухудшению экономики Крыма и несет определенные риски для населения, поскольку РНКБ, в частности, проводит существенный объем социальных платежей. В то же время дефолт РНКБ не несет существенных рисков для бюджета Российской Федерации и бюджетов иных регионов деятельности кредитной организации ввиду ограниченного вклада банка в их доходную часть», — говорится в сообщении.

По мнению АКРА, данные факторы свидетельствуют о средней степени системной значимости РНКБ.



Основным регионом развития РНКБ остается Крымский полуостров, который по-прежнему характеризуется низким уровнем присутствия лидеров банковской отрасли РФ. Это позволяет банку активно наращивать объем операций, однако ставит его развитие в зависимость от сохранения режима санкций.

Значительный буфер абсорбции убытков при высоком качестве активов позволяет банку выдерживать увеличение кредитного риска более чем на 500 б. п. без нарушения нормативов достаточности капитала. Агентство отмечает, что риски досоздания резервов по ряду проблемных активов Крайинвестбанка учтены при расчете общегрупповых показателей достаточности через признание отрицательного гудвилла. Кроме того, АКРА считает высоковероятной докапитализацию РНКБ в случае необходимости создания дополнительных резервов по активам Крайинвестбанка. В силу этого группа также способна выдержать существенный рост кредитного риска.



«Способность РНКБ генерировать новый капитал на уровне группы остается умеренной. Банк зафиксировал положительный финансовый результат по итогам девяти месяцев 2017 года по МСФО, однако значение коэффициента усредненной генерации капитала группы по итогам 2016—2017 годов составило около 60 б. п.», — отметили в АКРА.