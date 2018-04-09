Акибанк предлагает мобильное приложение «Акибанк Бизнес» для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сервис предусматривает доступ к информации в круглосуточном режиме, возможность работать с платежными поручениями и письмами (создавать, сохранять, подписывать и подтверждать), отслеживать состояние счетов и просматривать выписки, следует из релиза кредитной организации.

В числе преимуществ услуги названы опция автозаполнения реквизитов, наличие шаблонов для мгновенного проведения платежей, возможность настройки фильтра для поиска нужного платежа в выписке, доступ к инфографике для анализа движений по счетам, наличие налогового календаря, а также возможность следить за новостями банка.



Скачать мобильное приложение «Акибанк Бизнес» можно в Google Play и App Store.

