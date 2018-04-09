Банки на фоне падения процентных доходов усилили активность по продаже страховок, что становится существенной статьей их доходов. Правозащитники и ЦБ уверены, что это приводит к массовому нарушению прав потребителей, пишет «Коммерсант».



В 2017 году страховщики через банки собрали от продажи страхования жизни и здоровья заемщиков, а также их имущества 109,5 млрд рублей страховых премий, свидетельствуют данные общественной организации ОНФ. При этом объем агентских вознаграждений банкам вырос за прошлый год на 15,4% до 53,7 млрд рублей. Таким образом, 49% премий, уплаченных банковскими клиентами за страховки, было возвращено кредитным организациям в виде вознаграждения.



«В условиях снижения ставок процентные доходы банков сокращаются, — говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. — Банки пытаются компенсировать это падение ростом комиссионных доходов, в том числе вознаграждением за продажу страховых продуктов». Похоже, что эти комиссии превращаются для банков в существенную статью доходов, добавляет он.



Правозащитников беспокоит, что продажа банками страховых продуктов часто приводит к возникновению недобросовестных практик.



«Обращаясь в банк за потребительским кредитом, многие клиенты даже не знают, что предлагаемые им услуги страхования являются добровольными», — отмечает Климов. При этом широкое распространение получила коллективная схема страхования, когда заемщик «присоединяется к договору, заключенному между банком и страховой компанией. Отказаться от такой страховки, в отличие от персональной, в течение периода охлаждения нельзя.

Банки уверяют, что покупка страховки — добрая воля клиента. Однако в ЦБ газете сообщили, что отмечают существенный рост жалоб на навязывание банками дополнительных услуг при кредитовании. В первую очередь речь идет о страховках, в том числе по договорам так называемого коллективного страхования, отметили в пресс-службе.

Там также указали, что регулятору стали поступать жалобы, связанные с введением потребителей в заблуждение и навязыванием одних финансовых услуг вместо других. «Из обращений видно, что нередко вместо договоров вклада гражданам предлагались… комбинированные договоры (часть — на вклад, часть — на инвестиционное страхование) также без объяснения особенностей и рисков», — сообщили в ЦБ.

«Банк России совместно с Минюстом подготовил законодательные поправки, направленные на регулирование коллективного страхования», — заключили в пресс-службе регулятора.

