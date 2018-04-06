Усиление протекционистских мер и развязывание торговых войн могут лишь еще сильнее осложнить ситуацию в мировой экономике. Об этом в воскресенье на церемонии открытия Китайского форума развития в Пекине заявил первый вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн.



«Усиление протекционизма не является выходом, а односторонние действия и торговая война наносят вред всем сторонам. Они лишь усиливают конфликт и влекут за собой еще большее негативное влияние на ситуацию», — указал он, передает ТАСС.

«Все страны должны вести переговоры на основе равенства, объединять усилия и отвечать на вызовы совместно», — подчеркнул заместитель главы правительства. «Необходимо содействовать либерализации торговли и инвестиций, а также следовать в направлении экономической глобализации и толерантного, сбалансированного и взаимно выигрышного сотрудничества», — резюмировал он.