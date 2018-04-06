Генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил, что с 2002 года Россия отправила Великобритании запрос о выдаче 61 человека, обвиняемого и осужденного в РФ в экономических преступлениях.



«Начиная с 2002 года, в Великобританию нами отправлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Сумма ущерба составляет более, чем 0,5 триллиона рублей. Это только прямой ущерб, а масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше», — сказал Чайка в интервью программе «Итоги недели» на НТВ, передает РИА Новости.

Он добавил, что в Великобритании начал действовать закон о криминальных финансах и любой иностранный владелец имущества обязан будет объяснить происхождение этих активов.

«И я вас уверяю, многим из них сделать это будет весьма затруднительно. И мы очень надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не принципу «грабь награбленное». То есть украдено в России теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», — подчеркнул Чайка.