Геополитические факторы имеют лишь временное влияние на финансовые рынки, инвесторы принимают решения о вложениях исходя из фундаментальных предпосылок, считает руководитель департамента инвестиционной стратегии и исследований Credit Suisse Наннетт Хехлер-Фейдэрб.



«В целом, если не говорить только лишь о России, геополитика имеет лишь временное влияние на финансовые рынки, потоки капиталов. Они становятся заметными на финрынках, только если в их основе лежат глубокие экономические предпосылки. Если какой-то конфликт или спор влияет на нефтяные цены, это проецируется на экономику, что делает такое событие значительным. Другой вариант, если конфликт влияет на мировые темпы роста, тогда это имеет более долгосрочный эффект», — сказала она в интервью РИА Новости.

По ее словам, банк рассматривает геополитику, скорее, как временный фактор, который повышает интерес к надежным активам.

«Нужно сказать, что в прошлом году мы видели некую разрядку с точки зрения политической ситуации, которая также помогла. Такие факторы всегда в краткосрочной перспективе влияют на настроения инвесторов. При этом они не влияют на фундаментальные вещи, в итоге инвесторы смотрят на фундаментальные факторы, а здесь многое говорит в пользу России», — считает она.