Бывший коллега основателя Telegram Павла Дурова Антон Розенберг рассказал о том, какие шаги может предпринять Роскомнадзор по блокировке мессенджера.

«Если дело все-таки дойдет до блокировки, то тут у Роскомнадзора будет несколько возможностей. Самая простая — внести в список на блокировку несколько доменов мессенджера, в этом случае перестанут работать сайт и ссылки вида t.me, а также веб-версия. Далее он может заблокировать все принадлежащие Telegram сети IP-адресов», — сказал он в интервью RT.

После этого, отметил Розенберг, перестанут работать приложения в телефонах, но Telegram может начать проксировать трафик через арендованные сервера.

По его словам, Роскомнадзор может потребовать от Apple и Google убрать мессенджер из списка приложений для скачивания, как это ранее произошло с соцсетью LinkedIn.