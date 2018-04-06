Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров опроверг информацию о регистрации компании Telegram Open Network Limited в Великобритании, сообщает «Код Дурова» .

«Это фейк — любой может подать почти любую запись в этот реестр», — сказал Дуров.

Отметим, что в реестре значилось, что 28 февраля Павел Дуров зарегистрировал в Великобритании компанию Telegram Open Network Limited. В графе «гражданство» заявителя была указана Англия, эта же страна значилась и как страна его проживания.