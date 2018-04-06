Россия не оставит без ответа новые санкции США, заявили в российском МИД. При этом дипломаты отметили, что Москва примет «жесткие» ответные меры.



«Прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций», — подчеркнули российские дипломаты, передает РИА Новости.

В МИД отметили, что предыдущие 50 санкционных раундов не принесли никакого результата американской стороне, однако Вашингтон продолжает пугать отказами в американских визах, грозит российскому бизнесу замораживанием имущественных и финансовых активов, при этом забывая, что отъем частной собственности и чужих денег называется грабежом.

В дипломатическом ведомстве также вновь призвали американский коллег поскорее избавиться от иллюзий, что с Россией можно разговаривать языком рестрикций.

«Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб», — отметили во внешнеполитическом учреждении.

В МИД также отметили, что Вашингтон использует санкционный метод для устранения конкурентов на зарубежных рынках. Тем самым, подчеркнули дипломаты, США фактически записали себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции.