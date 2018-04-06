США считают, что Россия сама себя изолирует, и разочарованы тем, что Москва, по их мнению, не хочет брать ответственность за свои действия, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.



«На настоящий момент мы разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада», — заявил представитель госдепартамента.

Он перечислил претензии США к России, включая «злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации». Россия эти обвинения в прошлом не раз отвергала.

По его словам, новые санкции — это сигнал России, Вашингтон не хочет разрыва диалога и продолжит общение с Москвой.

«Действия России против США и наших союзников и партнеров были частью постоянно поддерживаемой агрессии, которая распространяется за пределы недавних событий и возникла раньше первого дня нынешней администрации (США) в январе 2017 года. Сигнал, который должно понять правительство России, таков: его злонамеренные действия повлекут существенные последствия», — заявил представитель госдепартамента.



В ведомстве также отметили, что новые ограничительные меры не подразумевают, что США стремятся к разрыву отношений с Россией.

В пятницу американские власти ввели ограничительные меры в отношении высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов из России.