Министерство финансов США обязало американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний, в отношении которых в пятницу были введены санкции.

До 5 июня американцы должны аннулировать все контракты, заключенные со всеми компаниями, попавшими под санкции, говорится в заявлении, распространенном управлением по контролю над иностранными активами Минфина, передает ТАСС.



Инвесторам из США «необходимо до 7 мая 2018 года избавиться путем продажи или переуступки права неамериканским физическим и юридическим лицам от акций и других активов группы En+, «Группы ГАЗ» и объединенной компании «Русал», отметило управление. Минфин также обязал этих инвесторов в течение 10 рабочих дней после 7 мая представить детальный отчет, какие конкретно акции кому и когда проданы.

Американским физическим и юридическим лицам «необходимо до 5 июня 2018 свернуть операции, контракты или какие-либо другие соглашения, в том числе касающиеся импорта товаров, услуг или технологий в США», с подпавшими под санкции компаниями, а также «с другими юридическими лицами, 50-процентная доля в которых прямо или опосредованно принадлежит этим компаниям», добавило управление.

В заявлении указаны агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance, группа En+, «Евросибэнерго», «Группа ГАЗ», «Газпром бурение», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Русские машины», объединенная компания «Русал».