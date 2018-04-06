Банк «ФК Открытие» намерен выйти на прибыль по итогам текущего года. Об этом сообщил председатель правления банка Михаил Задорнов в интервью телеканалу РБК, передает ТАСС.



«Мы выправили сам по себе баланс банка — был очень существенный дисбаланс в его валютной составляющий», — сказал Задорнов.

По его словам, банк уже существенно сократил расходы, оптимизируется структура кредитной организации — «не только организационная, но и целый ряд расходов, весь спектр дочерних компаний, аутсорсинговые схемы спрямляем и многие функции заводим на сам банк».

«Это даст большую экономию», — считает Задорнов.

Также банк планирует нарастить кредитование за счет розничного, малого и среднего бизнеса. «Мы, обладая пониманием этого рынка, хотим именно этот сегмент наших клиентов сделать приоритетным для бизнеса в ближайшие три года», — добавил глава «ФК Открытие».