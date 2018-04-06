Банк «ФК Открытие», санируемый ЦБ РФ, планирует в апреле полностью погасить кредит, выданный Банком России в августе—сентябре прошлого года, сообщил в пятницу председатель правления банка Михаил Задорнов, передает «Прайм» .

«Мы в апреле полностью загасим все те деньги, которые дал Центробанк в августе—сентябре как такой бридж-кредит на фактически поддержку баланса. Поэтому коллегам придется активно привлекать деньги населения, предприятий, в том числе деньги округа и муниципалитетов. Мы будем здесь достаточно амбициозные бизнес-планы строить, а также активно с физлицами работать, с малым и средним бизнесом», — заявил Задорнов журналистам после подписания соглашения о сотрудничестве с правительством ХМАО.

Он добавил, что за I квартал текущего года клиентские средства банка увеличились на 60—70 млрд рублей, из которых 40 млрд — средства населения и около 30 млрд рублей — средства предприятий.

Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в понедельник сообщал, что Банк России в рамках санации предоставил ликвидность банку «ФК Открытие» в объеме 710 млрд рублей. Из них 380 млрд рублей было выдано под ставку 0,5%. Остальные средства на пополнение ликвидности предоставлялись банку по ключевой ставке ЦБ. По словам Поздышева, «Открытию» предстоит по графику погасить к 15 апреля 107 млрд рублей.