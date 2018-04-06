Налоговое управление Испании запросило у местных коммерческих компаний и финансовых организаций имена и информацию о торговых сделках покупателей криптовалют.

Запросы были отправлены в 60 организаций — в том числе банки, криптовалютные платформы и фирмы, специализирующиеся на торговле ценными бумагами, сообщает ForkLog .

Таким образом продолжается работа Национального управления по расследованию случаев мошенничества с банковскими счетами, открытыми за рубежом.