Председателя правления АО «Булгар банк» Сергея Довиденко арестовал Ярославский областной суд по ходатайству СК за злоупотребление полномочиями.

Как сообщили в пресс-службе суда РБК , он был задержан до 26 апреля. По данным следствия, Довиденко причинил своими незаконными действиями вред Булгар банку на общую сумму 223 млн 160 тыс. рублей.

При этом расследование уголовного дела по статье 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» на данный момент продолжается, устанавливаются личности других подозреваемых.