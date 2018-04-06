В Томске возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, сообщается в пятницу на сайте МВД.

По предварительным данным, обвиняемые, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции (в том числе открытие счетов, перевод денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц), в результате которых получили незаконный доход в сумме более 9,5 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Томской области при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержаны местные жители 1976 и 1990 годов рождения.

В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты банковские карты, печати, финансово-хозяйственные документы, использовавшиеся при обналичивании денежных средств.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.



В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие по уголовному делу продолжается.

