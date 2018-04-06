Бывший инкассатор в Самаре, подозреваемый в присвоении и растрате свыше 1 млн рублей, сознался в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение и растрата».

Как сообщает ГУМВД РФ по Самарской области , во время внутренней проверки одной из банковских организаций областного центра обнаружилась не сдача сейф-пакета, в котором находилось 200 купюр номиналом по 5 тысяч рублей. Возникло предположение, что к исчезновению денег может быть причастен тот, кто должен был их охранять – один из инкассаторов, который незадолго до инцидента написал заявление об увольнении. По словам сотрудников банка, их многочисленные попытки разыскать пропавшего работника не давали результатов.

Когда бывшего инкассатора разыскали и задержали, он не стал отрицать, что присвоил чужое. Кроме того, молодой человек рассказал о судьбе похищенного миллиона рублей: часть денег он потратил на покупку автомобиля, сотовых телефонов, акустическую систему и прочие вещи. Все это в настоящее время изъято полицейскими и приобщено к материалам уголовного дела. Остальную сумму – 300 тыс. рублей - полицейские нашли во время обыска в квартире подозреваемого.