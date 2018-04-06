Lightning Network (LN) получила свое первое мобильное приложение. Им стал биткоин-кошелек Eclair Wallet , добавленный в Google Play.

Как говорится в описании сервиса, Eclair Wallet – это следующее поколение, готовый к Lightning биткоин-кошелек. Приложение может использоваться как обычный bitcoin-кошелек, а также может подключаться к Lightning Network для быстрых и дешевых платежей.

Как сообщает Anycoin , сейчас основная сеть LN содержит около 1338 публичных узлов и 3810 открытых каналов.