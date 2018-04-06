Приложение доступно для пользователей устройств под управлением Android версии 5.0 и выше.
Lightning Network (LN) получила свое первое мобильное приложение. Им стал биткоин-кошелек Eclair Wallet, добавленный в Google Play.
Как говорится в описании сервиса, Eclair Wallet – это следующее поколение, готовый к Lightning биткоин-кошелек. Приложение может использоваться как обычный bitcoin-кошелек, а также может подключаться к Lightning Network для быстрых и дешевых платежей.
Как сообщает Anycoin, сейчас основная сеть LN содержит около 1338 публичных узлов и 3810 открытых каналов.
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