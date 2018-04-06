236 тысяч извещений на сумму свыше 201 млрд рублей против 167 тысяч извещений (124 млрд) в I квартале 2017 года показал мониторинг госзакупок (по 44-ФЗ) Единой электронной торговой площадки (ЕЭТП).

Объем закупок у единственного поставщика за этот период составил 37% от общего объема заключенных контрактов против 38 в 2017-м, сообщает «Российская газета» .

Выросло и количество электронных аукционов: 369,5 тысячи (1,1 трлн рублей) против 296 тысяч (717 млрд) годом ранее.

При этом, как показал годовой мониторинг закупок госкомпаний, опубликованный Минфином, более 96% закупок в России проводятся на неконкурентной основе. Только около 3,5% были сделаны через подобающие конкурсы или аукционы.

По словам гендиректора ЕЭТП Антона Емельянова, если в I квартале 2017 года на электронный аукцион в денежном выражении пришлось 62% от общего числа извещений о закупках, то в 2018 году - уже 66,5%. Все понимают, что в ближайшее время закупки полностью перейдут в электронную версию. Это сделает систему прозрачнее и позволит общественному контролю эффективно следить за расходованием бюджетных средств.