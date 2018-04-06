Полицейские пресекли в Москве незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в размере 15 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано накануне на сайте МВД.

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», — говорится в релизе.

Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленники, используя счета фиктивных организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, совершали незаконные банковские операции. Денежные средства, перечисленные клиентам на счета фирм-однодневок, обналичивались за вычетом комиссионного вознаграждения. Доход от противоправной деятельности составил около 15 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).



В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий правоохранителями задержаны пятеро участников организованной группы в возрасте от 30 до 49 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейскими проведены обыски в жилищах и офисах подозреваемых на территории Москвы и Московской области, обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

