В городе Кургане задержан подозреваемый в трех разбойных нападениях на офисы учреждений. В общей сложности ему удалось завладеть суммой чуть более 11 тысяч рублей.

Установлено, что в 2016 и 2017 годах 33-летний мужчина, под угрозой применения оружия, в присутствии работников организаций, похищал денежные средства, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Курганской области .

Во время задержания при нем обнаружено более 4 граммов героина. В ходе обыска в доме подозреваемого изъяты орудие преступления и часть похищенного.

За совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК Российской Федерации и п. «Г» ч.4 ст.228 УК Российской Федерации, ему может быть назначено наказание до 12 лет лишения свободы.