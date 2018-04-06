В Чите полицейские задержали трех человек, подозреваемых в вооруженном нападении на один из местных банков.

Как сообщает ГУ МВД России по Забайкальскому краю , в полицию поступило сообщение от сотрудника службы безопасности одного из банков Читы о том, что неизвестные, угрожая предметом, похожим на пистолет, требовали передачи денег.

Автомашина, на которой скрылись подозреваемые, была блокирована на улице Бабушкина в Чите. Трое задержанных доставлены в отдел полиции. У них изъяты автомашина «Тойота-Ленд Крузер Прадо», предмет, похожий на пистолет, шапка с прорезями для глаз.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.