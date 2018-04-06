Полиция Брянска задержала подозреваемого в разбойном нападении на инкассатора. Об этом сообщили в пятницу в МВД.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления МВД России по Брянской области задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на инкассатора, в результате которого похищено более миллиона рублей», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Преступление совершено на проспекте Станке Димитрова в Брянске. При нападении злоумышленник использовал биту, которой нанес телесные повреждения перевозчику денежных средств.

Следственным отделом УМВД по Брянску возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»).

«Полицейскими установлена личность подозреваемого, после чего ранее не судимый 19-летний учащийся одного из брянских техникумов был задержан. По предварительным данным, он в течение нескольких недель тщательно планировал нападение, наблюдая за действиями инкассаторов и маршрутами их передвижения», — сообщила Ирина Волк.

Уточняется, что на похищенные деньги молодой человек приобрел подержанный автомобиль престижной модели за 800 тыс. рублей, который в ходе обыска изъят.



В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

