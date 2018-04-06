Член Совета управляющих Национального банка Швейцарии (BNS) Андреа Мехлер заявила, что цифровая валюта центрального банка (CBDC) может представлять угрозу финансовой стабильности, а криптовалюты «не сопоставимы с деньгами, отнюдь нет».

По ее словам, технология блокчейн имеет потенциал для снижения издержек, повышения эффективности и прозрачности трансграничных платежей и расчетов по ценным бумагам. При этом она пока «не удовлетворяет требованиям, ожидаемым от систем валовых расчетов в режиме реального времени (RTGS) с точки зрения масштабируемости, безопасности данных и надежности», сообщает Anycoin .

Также Мехлер отметила, что BNS выступает против идеи CBDC.

«Чтобы гарантировать населению эффективную систему для безналичных розничных платежей, цифровая валюта центрального банка не нужна. Она едва ли обеспечит какие-либо преимущества, но положит начало бесчисленным рискам относительно финансовой стабильности», - прокомментировала она.