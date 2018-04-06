При этом ее выпуск не предполагает ощутимых преимуществ.
Член Совета управляющих Национального банка Швейцарии (BNS) Андреа Мехлер заявила, что цифровая валюта центрального банка (CBDC) может представлять угрозу финансовой стабильности, а криптовалюты «не сопоставимы с деньгами, отнюдь нет».
По ее словам, технология блокчейн имеет потенциал для снижения издержек, повышения эффективности и прозрачности трансграничных платежей и расчетов по ценным бумагам. При этом она пока «не удовлетворяет требованиям, ожидаемым от систем валовых расчетов в режиме реального времени (RTGS) с точки зрения масштабируемости, безопасности данных и надежности», сообщает Anycoin.
Также Мехлер отметила, что BNS выступает против идеи CBDC.
«Чтобы гарантировать населению эффективную систему для безналичных розничных платежей, цифровая валюта центрального банка не нужна. Она едва ли обеспечит какие-либо преимущества, но положит начало бесчисленным рискам относительно финансовой стабильности», - прокомментировала она.
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