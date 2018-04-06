Правительство внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий контроль над деятельностью участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе. Законопроект не предусматривает обратной силы, то есть новые требования будут распространяться только на новых участников СЭЗ после вступления закона в силу.

Таким образом, компаниям, которые претендуют на льготы по налогам, теперь придется осуществлять инвестиции быстрее, чем раньше, а также детальнее отчитываться о планах по созданию рабочих мест. Пока же предприятиям, желающим стать участниками СЭЗ, нужно соблюдать лишь «формальные критерии», указывают власти.

Перед заключением контракта с заявителем власти предлагают проводить предварительную оценку деклараций инвестиционных проектов. В случае если органы управления СЭЗ признают инвестпроект неэффективным, в заключении договора может быть отказано, сообщает РБК .

Также, необходимо будет предоставить график по созданию рабочих мест в первые три года реализации инвестиционного проекта.

Новой редакцией законопроекта предлагается обязать участников СЭЗ вкладывать не менее 30% инвестиций уже в первый год реализации проекта. Этот объем вложений должен быть обязательно зафиксирован в графике. Хотя те компании, которым для реализации проекта необходимо получить документацию на строительство и эксплуатацию объекта, могут не выполнять данное условие.

Участнику СЭЗ также может быть предоставлен в аренду земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, без каких-либо торгов на срок, необходимый для реализации инвестиционного проекта.

По мнению экспертов, дополнительные фильтры приведут к сокращению числа инвестиционных проектов, но сделают их более масштабными и понятными.

Как пояснили в Минэкономразвития, законопроект направлен на «обеспечение баланса интересов государства и предпринимательского сообщества (инвесторов)». Он будет способствовать формированию группы инвесторов, заинтересованных осуществлять деятельность в свободной экономической зоне и нести ответственность за результаты взамен полученных льгот.