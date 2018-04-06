Тинькофф Банк и Mail.Ru Group завершили процесс подключения сервисов компании к интернет-эквайрингу банка.

По словам руководителя процессинга Mail.Ru Вадима Румянцева, важными показателями являются конверсия (доля успешных платежей), доступность сервиса и экономическая эффективность. Тинькофф Банк дополнил мультиэквайринг компании своим сервисом, говорится в сообщении кредитной организации.

Напомним, платформа «Тинькофф Оплата» обеспечивает высокий уровень успешных интернет-платежей в различных сервисах компании, таких как Delivery Club, Pandao, ВКонтакте и т. д. Это сервис, обеспечивающий весь спектр потребностей онлайн-бизнеса любого масштаба, который предоставляет готовые модули интеграции с 25 самыми популярными платформами CMS, простую интеграцию онлайн-кассами для соблюдения требований 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», а также различные дополнительные возможности.