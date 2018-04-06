Власти США объявят о новых санкциях против ряда «представителей российской правящей элиты» уже 6 апреля. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные источников The Wall Street Journal.

По их словам, ограничительные меры, «вероятно, будут способствовать росту дипломатической напряженности между Западом и Москвой». Под санкции попадут «российские олигархи, коррумпированные политики и правящая элита, близкие к президенту Владимиру Путину», пишет издание.



Санкционный список был разработан еще в начале года, уточняет WSJ. По мнению газеты, американские законодатели будут внимательно наблюдать за тем, как сильно новые ограничительные меры затронут «союзников Путина» и «насколько жестко администрация (США) будет раскрывать проступки лиц, вносимых в черный список».

О планах США ввести санкции против российских «олигархов» стало известно 5 марта. По информации агентства Bloomberg, новые ограничительные меры затронут от шести до десяти российских бизнесменов. Напомним, в январе Минфин США опубликовал «кремлевский доклад» — список из 210 человек, которые либо близки к российской власти, либо обладают состоянием больше 1 млрд долларов.