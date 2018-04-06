Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ближайшем будущем в ходе формальной процедуры рассмотрит возможность изменения правил, которое позволит создавать биржевые инвестиционные фонды (ETF), связанные с фьючерсами на биткоин.

Как сообщал Банкир.Ру, ранее SEC вынудила несколько компаний отказаться от идеи запуска 11 ETF, так как Комиссия выразила серьезные сомнения в отношении ликвидности и ценовой волатильности криптовалют и сопутствующих продуктов.

Также оператор CBOE написал письмо SEC, в котором попросил финрегулятора не мешать развитию ETF, поскольку они по своей сути представляют собой то же, что и товарные ETF.