В сети Monero состоялся хардфорк Monero Classic, который разработчики этой криптовалюты уже назвали «успешным». Таким образом пользователи криптовалюты Monero смогут получить новую монету Monero Classic (XMC), которая будет распределена из расчета 1:1. «Классическую» монету поддерживают криптобиржи CoinEx, Gate.io, криптокошелек LoMoStar и др.

Хардфорк состоялся на высоте блока 1546000, когда было запущено новое программное обеспечение сети. В то же время, учитывая характер апгрейда, в соцстях наблюдались определенные сомнения относительно того, насколько плавно и безопасно прошел этот процесс. Версия базового кода Monero Classic – v 0.11.1.0.

Форк был в первую очередь направлен на противодействие Antminer X3 — новым майнерам от Bitmain для криптовалют на базе PoW-алгоритма CryptoNight.

Команда Monero практически сразу заявила о своем неприятии Antminer X3, однако это не помешало «рождению» сразу нескольких форков криптовалюты, таких как Monero Classic and Monero Original.

Новый апгрейд Monero также изменил такой показатель, как «размер колец» — в новой версии ПО он увеличен с 5 до 7. Это изменение призвано повысить уровень приватности транзакций и обеспечить защиту против вектора деанонимизации, который, как ожидается, будет представлен в другом форке монеты под названием MoneroV.