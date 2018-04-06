Житель Кургана попытался взломать сайт правительства Ярославской области для майнинга криптовалюты.

Как поясняет пресс-служба управления ФСБ России по Курганской области, поскольку для получения биткоинов требуется мощное оборудование, потребляющее большое количество электроэнергии, курганец начал подбирать пароль для взлома госсайта при помощи вредоносной программы. Компьютерную атаку обнаружили сотрудники собственной безопасности правительства Ярославской области и обратились в спецслужбу.

Против хакера возбуждено уголовное дело по статье «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Сейчас в отношении молодого человека избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.