Семейный офис миллиардера Джорджа Сороса планирует заняться криптовалютным трейдингом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, пишет Lenta.ru .

Отмечается, что Soros Fund Management еще несколько месяцев назад дал санкцию на торговлю цифровыми активами Адаму Фишеру, курирующему макроинвестиции в фонде. Тем не менее к активным действиям на крипторынке компания пока не приступила. От официальных комментариев в фонде отказались.

Сорос, один из богатейших людей планеты, ранее называл биткоин и другие виртуальные валюты «типичным финансовым пузырем». По словам инвестора, криптовалюты не являются стабильным средством накопления и не могут выполнять функцию денег ввиду высокой волатильности.

Подобные суждения также высказывали американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффет, глава JP Morgan Джеймс Даймон, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, глава ВТБ Андрей Костин и другие авторитетные финансисты.