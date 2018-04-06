Чистая прибыль Сбербанка в марте составила 66,8 млрд рублей, по итогам I квартала текущего года — 195,9 млрд. Квартальные финансовые результаты в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета (неконсолидированные данные) приводятся в сообщении кредитной организации.

Как уточняется, показатели рассчитаны по внутренней методике Сбербанка. С 1 января 2018 года в нее внесены уточнения, и в целях сопоставимости данные за 2017 год также рассчитаны в соответствии с новой методикой.

Квартальная чистая прибыль оказалась на 26,4% выше показателя за январь — март 2017 года, свидетельствуют данные отчетности.

В числе прочего сообщается, что чистый процентный доход банка увеличился относительно I квартала прошлого года на 7,2% и составил 301,3 млрд рублей. Рост обусловлен увеличением объема работающих активов и снижением стоимости привлеченных средств клиентов. Чистый комиссионный доход вырос на 18,4% до 90,8 млрд. Наибольший прирост комиссионного дохода приносят операции с банковскими картами и эквайринг (плюс 26,6%), расчетные операции (плюс 17,7%) и реализация страховых продуктов (плюс 34,1%).

Активы банка в марте выросли на 1,2% до 23,4 трлн рублей в основном за счет кредитного портфеля и счетов ностро. Из данных отчетности следует, что общий прирост с начала года составляет 0,3%.

В марте корпоративным клиентам выдано кредитов на 1,1 трлн рублей. За квартал выдано 3,1 трлн — в 1,7 раза больше, чем год назад. Кредитный портфель увеличился на 0,6% и на 1 апреля составил 12 трлн рублей.

Частным клиентам в марте предоставлено 250 млрд рублей. Это второй по величине месячный объем после декабря 2017 года, отмечают в «Сбере». Общий объем выданных за квартал кредитов превысил 650 млрд, что в 1,8 раза больше, чем год назад. Портфель за месяц увеличился на 1,9% и составил 5,15 трлн рублей.

Плановая работа по возврату проблемной задолженности как корпоративных, так и частных клиентов позволила уменьшить объем просроченной задолженности в марте на 8,9 млрд рублей. Вследствие этого доля просроченной задолженности в портфеле снизилась с 2,5% до 2,4% (средний уровень по банковской системе — 8,7% на 1 марта 2018 года без учета Сбербанка).

Портфель ценных бумаг в марте сократился на 0,1% до 2,55 трлн рублей.

Объем средств юридических лиц в марте вырос на 2,9% до 5,7 трлн рублей, физических лиц — на 0,3% до 12 трлн. Совокупный объем клиентских средств вырос в марте на 196 млрд рублей, или 1,1%, до 17,7 трлн, указано в релизе. Из отчетности следует, что по сравнению с началом года объем средств юрлиц вырос на 0,6%, а объем средств физлиц уменьшился на 1,1%.

Величины базового и основного капитала Сбербанка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и, по оперативным данным на 1 апреля 2018 года, составляют 3,084 трлн рублей. Рост базового и основного капиталов в марте обусловлен включением прибыли за второе полугодие 2017 года в базовый капитал после аудита отчетности банка за 2017 год.

Величина общего капитала на эту же дату составляет 3,881 млрд рублей. Рост в марте обусловлен полученной прибылью, говорится в релизе. По сравнению с началом года показатель повысился на 5,8%, свидетельствует отчетность.

Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились на 0,3 трлн рублей до 24,1 трлн в основном за счет кредитов клиентам.

По оперативным данным, значение нормативов достаточности капитала Н1.1 и Н1.2 на 1 апреля 2018 года составило 12,8% (минимальные значения, установленные Банком России (без учета надбавок), — 4,5% и 6% соответственно), значение норматива Н1.0 равно 16,1% (регулятивный минимум — 8%).



«Основным драйвером улучшения финансовых показателей стало развитие розничного бизнеса. Продолжается рост кредитного портфеля, особенно ипотечного , который с начала года увеличился на 5%. Доходы от операций с банковскими картами, на которые приходится половина всех комиссионных доходов, увеличились на 26,6%», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.