Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам мессенджера Telegram.

«На основании статьи 15.4 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзором в пятницу подано исковое заявление в Таганский районный суд Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в Интернете Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ неисполнения требований предоставить ключи дешифровки сообщений пользователей Telegram.

Ранее сообщалось , что по истечении срока ультиматума российских властей Telegram так и не передал ключи для дешифровки.



Со своей стороны министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров назвал ситуацию с требованием ФСБ прецедентом и допустил возможность внесения изменений в российское законодательство после рассмотрения дела в суде.

Telegram настаивал на том, что передача ключей шифрования третьей стороне технически невозможна .

Напомним, в России Telegram пользуются около 10 млн человек.