В России Telegram пользуются около 10 млн человек.
Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам мессенджера Telegram.
«На основании статьи 15.4 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзором в пятницу подано исковое заявление в Таганский районный суд Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в Интернете Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ неисполнения требований предоставить ключи дешифровки сообщений пользователей Telegram.
Ранее сообщалось, что по истечении срока ультиматума российских властей Telegram так и не передал ключи для дешифровки.
Со своей стороны министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров назвал ситуацию с требованием ФСБ прецедентом и допустил возможность внесения изменений в российское законодательство после рассмотрения дела в суде.
Telegram настаивал на том, что передача ключей шифрования третьей стороне технически невозможна.
Напомним, в России Telegram пользуются около 10 млн человек.
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