В 2017 году сохранилась тенденция к улучшению кредитоспособности большинства российских регионов, однако в некоторых субъектах РФ долговая нагрузка остается на очень высоком уровне, что негативно влияет на кредитоспособность. Об этом свидетельствует динамика индекса кредитоспособности регионов РФ , рассчитываемого экспертами агентства «РИА Рейтинг».

Как поясняют аналитики, важнейшим фактором, повлиявшим на рост индекса, стало сокращение объемов государственного долга и рост доходов региональных бюджетов. В 2017 году суммарный объем государственного долга всех российских регионов уменьшился 1,6%, следует из обзора . При этом объем доходов региональных бюджетов всех субъектов РФ увеличился по сравнению с 2016 годом на 9%, а объем налоговых и неналоговых доходов — на 9,1%. Налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета выросли в 70 регионах.

Сокращение долга на фоне роста доходов привело к снижению уровня долговой нагрузки. Так, отношение суммарного госдолга регионов на 1 января 2018 года к суммарному объему налоговых и неналоговых доходов за 2017 года составило 30,5%, что на 3,3 процентного пункта ниже, чем по итогам предыдущего года. Отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета снизилось у 61 субъекта РФ.

Позитивное влияние на значение индекса также оказало сокращение числа субъектов РФ, региональные бюджеты которых исполнены с дефицитом. По итогам 2017 года их было 37, а в предыдущем году — 58. Кроме того, в 2017 году во многих регионах наблюдалась позитивная динамика экономических показателей, что создало базу для улучшения кредитоспособности. В 2017 году рост промышленного производства был зафиксирован в 73 субъектах РФ, что на 12 больше, чем в предыдущем году. Увеличилось число регионов с позитивной динамикой и других экономических показателей.

Общее улучшение макроэкономической ситуации вкупе с позитивными изменениями в бюджетной сфере обусловили рост кредитоспособности многих российских регионов, о чем свидетельствует повышение индекса кредитоспособности. Медианное значение индекса кредитоспособности на 1 января 2018 года составило 55,4 (диапазон значений — от 1 до 100), что на 1,9 пункта выше, чем годом ранее. Среднее значение индекса кредитоспособности всех регионов выросло с 56,6 на 1 января 2017 года до 59,4 на 1 января 2018-го.

Индекс кредитоспособности по итогам 2017 года повысился у 55 субъектов РФ, из которых у 12 регионов — более чем на 10 пунктов. У двух субъектов РФ (Москвы и Санкт-Петербурга) индекс кредитоспособности остался на максимально возможном уровне — 100. Снизился индекс у 26 субъектов РФ, при этом у многих из них снижение было относительно незначительным.

Лидерами по росту индекса кредитоспособности стали Кемеровская, Белгородская области, Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Вологодская и Курская области, у которых по итогам 2017 года индекс кредитоспособности вырос более чем на 15 пунктов. В большинстве случаев основной причиной повышения индекса стали снижение уровня долговой нагрузки и улучшение бюджетных показателей.

Наиболее существенно индекс кредитоспособности снизился у Томской, Магаданской областей, Чукотского автономного округа. В основном это было обусловлено сокращением налоговых и неналоговых доходов, что привело к повышению уровня долговой нагрузки и росту дефицита бюджета.

На 1 января 2018 года индекс кредитоспособности превысил значение 80 у 25 регионов, что на шесть больше, чем годом ранее. У шести регионов значение индекса превышает 90. В их число на 1 января 2018 года, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, входят Татарстан, Московская, Ленинградская и Тюменская области.

Высокое значение индекса кредитоспособности у этих регионов обусловлено хорошим уровнем развития экономики, невысокой долговой нагрузкой, хорошей бюджетной обеспеченностью. У большинства регионов — лидеров по индексу кредитоспособности объем государственного долга не превышает 10% налоговых и неналоговых и неналоговых доходов регионального бюджета. Исключением являются только Московская область и Татарстан, где отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам по итогам 2017 года составило 23,4% и 43,7% соответственно. Доходы региональных бюджетов названных субъектов РФ в основном формируются за счет собственных доходов, а доля безвозмездных перечислений незначительна: по итогам 2017 года доля налоговых и неналоговых доходов превышает 85%.

В то же время, несмотря на общее улучшение ситуации, кредитоспособность ряда регионов вызывает опасения, что во многом обусловлено высокими объемами государственного долга и низкой бюджетной обеспеченностью, констатируют эксперты. По данным на 1 января 2018 года, у 14 регионов РФ значение индекса кредитоспособности было ниже 30, среди которых у двух — ниже 20 (у Кабардино-Балкарии и Чукотского АО).



«В 2018 году на фоне тенденции к снижению долговой нагрузки, в особенности в области коммерческих кредитов, и улучшению общеэкономической ситуации можно ожидать продолжения роста индекса кредитоспособности у большинства регионов», — заключают авторы доклада.

