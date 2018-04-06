Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Сибсоцбанка (Барнаул) на уровне «ruBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Ключевыми позитивными факторами агентство называет высокие показатели достаточности капитала банка (Н1.0 на 1 марта 2018 года — 19,9%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 19%) в сочетании с высокой устойчивостью капитала к обесценению активов (норматив Н1.0 позволяет абсорбировать полное обесценение до 15% остатка ссудной задолженности на отчетную дату), а также хорошую обеспеченность ссудного портфеля (на начало марта покрытие ссудного портфеля (без выданных межбанковских кредитов) обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 111%). Поддержку рейтингу оказывают низкая концентрация привлеченных средств банка на крупных кредиторах (на указанную дату доля средств десяти крупнейших кредиторов (групп кредиторов) в валовых пассивах составила 18%) и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков.

Негативное влияние на уровень рейтинга оказали слабые конкурентные позиции банка на российском банковском рынке на фоне концентрации его бизнеса в одном регионе присутствия, а также недостаточный уровень стратегического обеспечения, указано в релизе RAEX. Давление на рейтинг оказывают низкие показатели эффективности деятельности банка (ROE по прибыли после налогообложения по РСБУ за 2017 год составляет 0,3%, чистая процентная маржа за 2017 год — 4,7%; по МСФО за шесть месяцев 2017 года показатель ROE с переводом в годовое выражение составил минус 5% по прибыли до налогообложения) и высокая концентрация кредитных рисков на сельскохозяйственной отрасли (на 1 марта доля отрасли в портфеле кредитов, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям, составляет 54%) в связи с кредитованием региональных проектов, в том числе в рамках краевой инвестиционной программы.



Агентство отмечает размещение банком существенного объема средств в надежные, но низкодоходные инструменты (доля корсчета и депозита в Банке России составила более 20% валовых активов на начало марта). Аналитики агентства также обращают внимание на недостаточную сбалансированность активов и пассивов банка по срокам на долгосрочном горизонте (Н4 составляет 84% на отчетную дату) и его ограниченные возможности по привлечению дополнительной ликвидности.