Правительство России внесло в Госдуму поправки к законопроекту о страховании вкладов малых предприятий в российских банках. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.



Законопроектом предполагается распространить систему страхования вкладов на микропредприятия и малые предприятия с сохранением действующего лимита страхового возмещения — 1,4 млн рублей. Поправки к законопроекту подготовлены Минфином РФ.

«Поправками предусмотрен механизм, позволяющий обеспечить выплату страхового возмещения таким предприятиям в срок, сопоставимый со сроком осуществления выплат, действующим в отношении физических лиц и в настоящее время составляющим от одного до трех дней, а также минимизировать пакет документов, представляемых уполномоченным лицом вкладчика — микропредприятия и малого предприятия для получения страхового возмещения», — отмечается в документе.