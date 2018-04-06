В Кремле пользуются мессенджером Telegram и считают его «очень удобным», однако готовы найти ему замену в случае блокировки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК .



«Будет очень жаль, если не будет найден консенсус. Пока насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон, и если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям», — сказал Песков.

20 марта 2018 года Роскомнадзор дал руководству Telegram 15 дней на исполнение требований Федеральной службы безопасности (ФСБ) о передаче ей для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений, пригрозив, в случае отказа, обратиться в суд с запросом о блокировке мессенджера.

Установленный ведомством срок истек 4 апреля. В пятницу стало известно, что Роскомнадзор подал в Таганский суд иск об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram в России.