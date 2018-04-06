ОТП Банк запустил новые кредитные продукты для малого бизнеса – «ОТП Экспресс», «ОТП Оборот», «ОТП Развитие» и «ОТП Гарантия» – во всех отделениях, работающих с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Предприниматели смогут получить финансирование на любые цели и на выгодных условиях, говорится в сообщении кредитной организации.

Таким образом, сумма кредита составляет от 500 тыс. рублей на цели пополнения оборотных средств, приобретения оборудования, недвижимости, транспортных средств, рефинансирования. Существует возможность выбора плавающей или фиксированной ставки, а также возможность кредитования без залога до 3 млн рублей. Срок кредитования до 7 лет.

По словам Максима Световцева, начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса ОТП Банка, линейка кредитных продуктов учитывает все базовые потребности малого бизнеса, а ОТП Банк предлагает конкурентные процентные ставки и целевые сроки рассмотрения заявок – от 4 рабочих дней в зависимости от вида продукта.