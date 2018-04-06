Открыто голосование Экспертного Совета.
Оргкомитет национальной премии Best.ru объявляет о начале второго этапа определения победителей: открыто голосование Экспертного Совета.
Премия BEST.RU 2017 реализуется в три этапа.
В феврале публикуются списки номинантов премии на основании данных, предоставленных аналитическими партнерами. Материалы доступны на сайте и на ресурсах информационных партнеров.
Рэнкинги номинантов на звание Компаний года - 2017 готовит одно из ведущих независимых рейтинговых агентств России – РА«Эксперт РА».
Персоны года 2017 определяются на основе обработки данных более 30 000 СМИ системой мониторинга и анализа средств массовой информации в режиме реального времени аналитической системой Медиалогия.
Проекты года 2017 определяет Экспертный совет Премии по итогам оценки поданных заявок претендентов.
Второй этап - голосование Экспертного совета. Члены Экспертного Совета – команда профессионалов, обладающих высоким уровнем компетенций и знаний. Голосование Экспертного Совета проводится в заочном формате с 2 по 30 апреля 2018 года. По итогам голосования Экспертный совет объявит список лауреатов ежегодной бизнес-премии Best.ru 2017: Компании, Персоны, Проекты Года.
В мае 2018 года - ежегодный торжественный прием, на котором будут вручены награды лучшим в России - Персонам, Компаниям и Проектам 2017 года.
Участники проекта:
- Организатор – Новостной портал www.anews.com
- РА «Эксперт РА»
- Аналитическая система Медиалогия
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