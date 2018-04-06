Оргкомитет национальной премии Best.ru объявляет о начале второго этапа определения победителей: открыто голосование Экспертного Совета.

Премия BEST.RU 2017 реализуется в три этапа.

В феврале публикуются списки номинантов премии на основании данных, предоставленных аналитическими партнерами. Материалы доступны на сайте и на ресурсах информационных партнеров.

Рэнкинги номинантов на звание Компаний года - 2017 готовит одно из ведущих независимых рейтинговых агентств России – РА«Эксперт РА».

Персоны года 2017 определяются на основе обработки данных более 30 000 СМИ системой мониторинга и анализа средств массовой информации в режиме реального времени аналитической системой Медиалогия.

Проекты года 2017 определяет Экспертный совет Премии по итогам оценки поданных заявок претендентов.

Второй этап - голосование Экспертного совета. Члены Экспертного Совета – команда профессионалов, обладающих высоким уровнем компетенций и знаний. Голосование Экспертного Совета проводится в заочном формате с 2 по 30 апреля 2018 года. По итогам голосования Экспертный совет объявит список лауреатов ежегодной бизнес-премии Best.ru 2017: Компании, Персоны, Проекты Года.

В мае 2018 года - ежегодный торжественный прием, на котором будут вручены награды лучшим в России - Персонам, Компаниям и Проектам 2017 года.

Участники проекта: