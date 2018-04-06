Сотрудничество между банком и компанией Compass Plus началось в 2014 году с внедрения программного продукта TranzWare Fraud Analyzer .

Полной миграции банковского процессингового центра предшествовали масштабные предпроектные работы по изучению инфраструктуры используемых в банке IT-решений, анализ и реализация требований по интеграции с существующей инфраструктурой, а также пилотный проект по выпуску карт платежной системы «Мир» в 2016 году.

Накопленный опыт позволил выполнить миграцию всей терминальной (~26,000 устройств) сети (включая e-commerce) и действующих карт (~1,800,000) в сжатые сроки, без приостановки оказания услуг клиентам Банка.

«Опыт сотрудничества с Compass Plus в проектах фрод-мониторига и эмиссии карт «Мир» показал высокие функциональные возможности программных продуктов Compass Plus и высокий профессиональный уровень сотрудников Компании, что явилось ключевыми факторами при принятии решения о полной миграции процессингового центра на платформу TranzWare», – отметил начальник управления процессингового центра Московский Кредитный Банк Константин Пармухин.

«Проект миграции процессингового центра в Московском Кредитном Банке очень важен для нашей Компании, – сказал Алексей Осипов, исполнительный вице-президент Compass Plus. – Мы очень благодарны Банку за высокую оценку возможностей наших программных продуктов и профессионализма нашей команды. Данный проект в очередной раз подтверждает, что решения компании Compass Plus соответствуют передовым стандартам отрасли и высоким, постоянно растущим требованиям, предъявляемых к программному обеспечению в области безналичных платежей».

О ПАО «Московский Кредитный Банк»:

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года. Банк предоставляет полный перечень услуг для корпоративных клиентов и для частных лиц, предлагая универсальные продукты и услуги для широкой аудитории, а также разрабатывая специальные программы с учетом индивидуальных потребностей и пожеланий Клиентов. Московский Кредитный Банк является участником ведущих ассоциаций и объединений банковского сообщества и обладает всеми необходимыми лицензиями на осуществление банковской деятельности. Открытость бизнеса и устойчивые позиции позволили Банку в декабре 2004 года вступить в государственную систему страхования вкладов. Московский Кредитный Банк входит в список 11 системно значимых банков, опубликованный Центральным банком Российской Федерации 13 сентября 2017 года.

О компании Compass Plus:

Compass Plus предлагает комплексные интегрированные и гибкие программные продукты и услуги в сфере электронных платежей, помогающие финансовым институтам и провайдерам платежных сервисов оперативно реагировать на стремительно меняющиеся требования рынка. Клиентская база компании включает в себя розничные банки, процессинговые центры, а также национальные свитчинговые и персонализационные центры в странах Европы, Азии, Африки, Среднего и Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. Имея более чем

25-летний опыт в области разработки приложений розничных банковских систем, Compass Plus помогает своим клиентам строить эффективные и надежные системы различного типа и масштаба, которые способствуют открытию новых источников дохода и увеличению прибыли.

Источник: Compass Plus