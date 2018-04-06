В России фермеры получили льготные кредиты на сумму 31 млрд рублей с начала 2018 года, заявил журналистам министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

По его словам, уже 4,5 тыс. фермеров получили льготные кредиты на общую сумму 31 млрд рублей. За весь 2017 год более 3 тыс. фермеров получили льготные кредиты более чем на 40 млрд рублей. То есть число фермеров, получивших льготные кредиты за 3 месяца этого года в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Таким образом, настроен механизм льготного кредитования, сообщает RNS .

Кроме того, в 2017 году Минсельхоз выделил более 15,5 млрд рублей на развитие сельских территорий.

«За счет региональных и внебюджетных источников привлечено 21 млрд руб. То есть на один рубль федеральных денег удалось привлечь 1,4 рубля из других источников», - пояснил Ткачев.