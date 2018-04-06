Минфин США внес в санкционный список семь бизнесменов, 17 чиновников, а также полтора десятка юридических лиц из России.

В частности, санкции введены в отношении главы ВТБ Андрея Костина, председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, президента объединенной компании «Русал» Олега Дерипаски, бывшего директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова и миллиардера Сулеймана Керимова, заместителя председателя ЦБ РФ Александра Торшина.

Пополнили список и юрлица: банк «Российская Финансовая Корпорация», Рособоронэкспорт, группа «Ренова», «Базовый Элемент» и другие.

Как отмечается в сообщении американского Минфина, санкции вводятся в связи с ситуацией на Украине, в Сирии, а также «попыткой подорвать западную демократию и враждебной киберактивностью».

«Российские олигархи и элиты, получавшие прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства», — сказал министр финансов США Стивен Мнучин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Ранее о том, что власти США объявят о новых санкциях против ряда «представителей российской правящей элиты» уже 6 апреля, со ссылкой на данные источников сообщало издание The Wall Street Journal. Санкционный список был разработан еще в начале года, уточняет WSJ.

В январе Минфин США опубликовал «кремлевский доклад» — список из 210 человек, которые либо близки к российской власти, либо обладают состоянием более 1 млрд долларов.