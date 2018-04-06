Российские компании накажут за отказ от сотрудничества с попавшими под санкции предприятиями, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, были прецеденты, что в отношении компаний, которые попали под санкции — некоторые банки, некоторые потребители — пытались максимально устраниться, от использования продукции этих компаний.

«Мы это не приемлем. За это будем жесточайше наказывать административно. Этот по меньше мере не патриотично и экономически мы этого делать не позволим», — цитирует Мантурова RNS .

Также он добавил, что правительство «еще больше будет поддерживать компании, которые попали под санкции».