По данным СoinМarketСap , на 18.00 по мск курсы криптовалют не прекращают снижаться. При этом общая рыночная капитализация составляет 249,4 млрд долларов.

Биткоин продолжает плавно падать в цене - за прошедшие сутки он подешевел еще на 2,25% до 6,646 тыс. долларов. Капитализация криптовалюты - 112,7 млрд долларов.

Курс ethereum также снизился на 3,15% за 24 часа и составляет в настоящее время 0,369 тыс. долларов при капитализации 36,4 млрд долларов.

Третья криптовалюта ripple упала в цене на 3,87% за сутки. При капитализации 18,4 млрд долларов ее курс составляет 0,472 доллара.

Bitcoin cash за прошедшие 24 часа тоже подешевел. Курс криптовалюты снизился на 4,04% до 0,608 тыс. долларов. Капитализация - 10,3 млрд долларов.

Курс litecoin снизился на 3,89% за прошедшие сутки и теперь он составляет 0,114 тыс. долларов. Капитализация криптовалюты - 6,4 млрд долларов.