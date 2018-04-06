Крупнейшая американская криптовалютная платформа Coinbase объявила, что в ближайшие месяцы предоставит своим пользователям возможность выводить монеты, появившиеся в результате форков сети биткоина.

Отмечается, что пользователи криптовалютных бирж GDAX и Coinbase смогут снимать монеты от форков биткоина, но не торговать ими, сообщает ForkLog .

«Как обычно, мы тщательно рассматриваем технические, операционные и юридические вопросы, когда принимаем решение о поддержке тех или иных форков биткоина, и всегда будет сообщать на нашем веб-сайте, какие активы поддерживаются», - поясняет Coinbase в сообщении.

В то же время отмечается, что «Coinbase в данный момент не анонсирует поддержку каких-либо определенных активов». К тому же она намерена работать над поддержкой и будущих форков биткоина в сервисе Coinbase Custody «и, скорее всего, там появится больше активов, чем на GDAX или Coinbase в обозримом будущем».