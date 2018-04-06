Криптобиржа Coinbase намерена запустить бизнес-инкубатор Coinbase Ventures для финансирования перспективных стартапов в криптоиндустрии, сообщила компания в блоге на площадке Medium.

Цель создания бизнес-инкубатора заключается в том, чтобы помочь перспективным начинающим крипто-стартапам развиваться. Coinbase не намерена устанавливать стратегические партнерские отношения с новыми компаниями, как это делают другие венчурные инвесторы и заинтересована в развитии не отдельных стартапов, а экосистемы в целом, сообщает Coinlife .

При этом Coinbase готова инвестировать даже в такие проекты, которые потом могут составить конкуренцию бирже.

«Нам интересно инвестировать в те компании, которые потенциально конкурентоспособны, потому что все заинтересованы в том, чтобы экосистема совершенствовалась. Мы придерживаемся долгосрочной перспективы в криптоотрасли, и считаем, что внедрение несколько инновационных подходов является благоприятным и правильным», – поясняют представители биржи.